Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge 5: Wie viele Quartette braucht man, um daraus vier Trios und zwei Duos zu formen?
85 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Ilka Bessin und Lutz van der Horst wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage
