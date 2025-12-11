Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 5vom 11.12.2025
Folge 5: Wie viele Quartette braucht man, um daraus vier Trios und zwei Duos zu formen?

85 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6

Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Ilka Bessin und Lutz van der Horst wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage

