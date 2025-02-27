Wenn Michaels Sohn der Vater meines Sohnes ist, wer bin dann ich?Jetzt kostenlos streamen
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge 19: Wenn Michaels Sohn der Vater meines Sohnes ist, wer bin dann ich?
90 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 6
Quizmaster Jörg Pilawa testet das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidat:innen im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es, die allerletzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur 1% der Deutschen kennen? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.
