Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 6: Treffen um Mitternacht
47 Min.Folge vom 25.10.2021Ab 12
Ryan Lane verbringt einen wundervollen Nachmittag mit seiner vierjährigen Tochter - die letzten schönen Stunden des 24-Jährigen. Am selben Abend erhält er einen mysteriösen Anruf und verlässt das Haus, um die unbekannte Person zu treffen. Doch daraufhin verschwindet er spurlos. Die Polizei steht vor einem Rätsel und versucht, mithilfe von Überwachungskameras einen Hinweis auf den Vermissten zu finden.
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