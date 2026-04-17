Dreifacher Mord im PfandhausJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 5: Dreifacher Mord im Pfandhaus
47 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
In Kentucky kommt es im September 2013 zu einer grausamen Tat: In einem Pfandhaus erschießt ein unbekannter Täter drei Menschen und flüchtet mit mehreren tausend Dollar Beute. Der einzige Zeuge ist ein neunjähriger Junge, dessen Eltern bei dem Überfall ums Leben kommen. Da es in dem Geschäft selbst keine Kameras gibt, hat die Polizei als Anhaltspunkt nur einen silbernen Van, der beim Wegfahren vom Tatort gesichtet wurde.
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