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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Am helllichten Tag

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 7vom 01.11.2021
Am helllichten Tag

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 7: Am helllichten Tag

47 Min.Folge vom 01.11.2021Ab 12

Im November 2014 werden die Mitbewohnerinnen Amanda Douglas und Jennifer Sudar vor ihrem Apartment brutal niedergeschossen. Auf den Überwachungskameras entdeckt die Polizei, dass der Täter, der einen goldenen Pontiac fuhr, in seinem Wagen einige Zeit auf die Frauen gewartet hatte. Doch wer hatte ein Motiv für den gezielten Mordanschlag?

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