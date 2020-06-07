Das große Backen - Die Profis
Folge 4: Folge 4
105 Min.Folge vom 07.06.2020Ab 6
Im Finale dreht sich alles rund um die vier Jahreszeiten. 100 Eclairs stehen auf dem sportlichen Programm: Die drei verbliebenen Teams sollen jeweils 25 Eclairs kreieren, die nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch eine Jahreszeit repräsentieren. Eine zusätzliche Herausforderung ist es, eine der vier Kreationen am Ende der zweiten Aufgabe in das große Vier-Jahreszeiten-Bankett mit einzubauen. Wer überzeugt am Ende mit einem köstlichen Gesamtkunstwerk?
