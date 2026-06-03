Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen - Die Profis

Nicht kleckern, sondern krümeln mit dem Krümelmonster

SAT.1Staffel 7Folge 2vom 03.06.2026
Nicht kleckern, sondern krümeln mit dem Krümelmonster

Nicht kleckern, sondern krümeln mit dem KrümelmonsterJetzt kostenlos streamen

Das große Backen - Die Profis

Folge 2: Nicht kleckern, sondern krümeln mit dem Krümelmonster

117 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6

Alle Kandidaten müssen identische Zutaten vollständig verarbeiten, wobei jedes Aroma klar erkennbar sein soll. Danach wird es nostalgisch: Inspiriert von der Sesamstraße gestalten sie eine Figur als Schaustück auf einer Torte mit mindestens vier Komponenten. Ein besonderer Gastjuror unterstützt die Bewertung. Wer meistert Kreativität und Geschmack und rückt dem Gewinn einen Schritt näher?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen - Die Profis
SAT.1
Das große Backen - Die Profis

Das große Backen - Die Profis

Alle 7 Staffeln und Folgen