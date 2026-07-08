Faszinierendes Feingebäck im FinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 6: Faszinierendes Feingebäck im Finale
120 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6
Im Finale treten drei Kandidaten mit je einem eigenen Thema an. Zuerst gestalten sie eine stabile Pralinenbox aus Kuvertüre. Danach folgen 15 identische Kleingebäcke oder Pralinen, teils in der Box präsentiert. Höhepunkt ist eine dreistöckige Torte mit zwei Geschmackswelten. Die Gesamtleistung entscheidet über den Sieg. Wer gewinnt den goldenen Cupcake und 10.000 Euro?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick