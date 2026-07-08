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Das große Backen - Die Profis

Faszinierendes Feingebäck im Finale

SAT.1Staffel 7Folge 6vom 08.07.2026
Faszinierendes Feingebäck im Finale

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Das große Backen - Die Profis

Folge 6: Faszinierendes Feingebäck im Finale

120 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6

Im Finale treten drei Kandidaten mit je einem eigenen Thema an. Zuerst gestalten sie eine stabile Pralinenbox aus Kuvertüre. Danach folgen 15 identische Kleingebäcke oder Pralinen, teils in der Box präsentiert. Höhepunkt ist eine dreistöckige Torte mit zwei Geschmackswelten. Die Gesamtleistung entscheidet über den Sieg. Wer gewinnt den goldenen Cupcake und 10.000 Euro?

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