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Das große Backen - Die Profis

Familien-/Freundschaftsbesuch und süßer Hokus Pokus

SAT.1Staffel 7Folge 4vom 24.06.2026
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Das große Backen - Die Profis

Folge 4: Familien-/Freundschaftsbesuch und süßer Hokus Pokus

117 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6

Die Profis bekommen diesmal Unterstützung von Familie oder Freunden. Gemeinsam entstehen 20 identische Eclairs, doch am Ende arbeiten nur noch die Helfer selbstständig. Danach stellen die Kandidaten kreative Schaustücke aus Zucker oder Schokolade mit interaktiven Effekten und passendem essbaren Anteil her. Wer verbindet Emotion, Teamwork und Magie am besten?

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