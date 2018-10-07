Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Französische Klassiker und Brushstroke-Kunstwerke

SAT.1Staffel 6Folge 5vom 07.10.2018
Französische Klassiker und Brushstroke-Kunstwerke

Französische Klassiker und Brushstroke-KunstwerkeJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 5: Französische Klassiker und Brushstroke-Kunstwerke

101 Min.Folge vom 07.10.2018Ab 6

Knusprig-leicht und cremig gefüllt soll es sein, das Mille Feuille, das die Kandidaten perfekt schichten müssen. Auch der Baumkuchenwürfel hat seine Tücken, denn die einzelnen Teig-Elemente dürfen nicht voneinander abweichen. Außerdem wünscht sich Betty exakte Kantenlängen. Die größte Herausforderung ist allerdings der Brushstroke Cake: Die üppigen Torten sind mit Buttercreme bestrichen und erhalten ein raffiniertes Pinsel-Dekor aus temperierter Schokolade oder Isomalt-Zucker.

