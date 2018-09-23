Cremige Bûches und knusprige KekseJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 3: Cremige Bûches und knusprige Kekse
100 Min.Folge vom 23.09.2018Ab 6
Traditionell wird die Bûche in Frankreich zu Weihnachten gereicht. Nun sollen die Kandidaten eine Variante herstellen, die mit zweierlei Mousse gefüllt und passend überzogen ist. Anschließend wünscht sich Betty von den Kandidaten eine perfekte Pizza Margherita. Das Knifflige daran ist der Teig: Er soll am Rand knusprig und in der Mitte fluffig sein. Zum Schluss müssen die Hobbybäcker beweisen, dass sie echte Keks-Künstler sind - denn das gute alte Lebkuchenhaus war gestern!
