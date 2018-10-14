Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Sizilianische Spezialitäten und floristische Torten

SAT.1Staffel 6Folge 6vom 14.10.2018
Sizilianische Spezialitäten und floristische Torten

Das große Backen

Folge 6: Sizilianische Spezialitäten und floristische Torten

102 Min.Folge vom 14.10.2018Ab 6

Tartes sind sowohl herzhaft als auch süß ein Genuss. Die Hobbybäcker sollen die Jury mit einer delikaten Eigenkreation überzeugen. Anschließend wünscht sich Christian perfekte Cannoli. Die frittierten Teigröllchen müssen mit zweierlei Cremes gefüllt und außen schön knusprig sein. Zum Abschluss ist Geschick gefragt: Beim Flowerpot Cake gilt es, einen möglichst realistischen süßen Blumentopf mit fein modellierten Blüten und sorgsam gestalteten Details zu zaubern.

