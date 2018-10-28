Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Meisterwerke für den Hochzeitstisch im großen Finale

SAT.1Staffel 6Folge 8vom 28.10.2018
Meisterwerke für den Hochzeitstisch im großen Finale

Das große Backen

Folge 8: Meisterwerke für den Hochzeitstisch im großen Finale

100 Min.Folge vom 28.10.2018Ab 6

Die Hobbyköche müssen in drei aufeinander bauenden Prüfungen ein Gesamtkunstwerk im Hochzeitsdekor präsentieren. Gestartet wird mit zuckersüßen Macarons, Cakepops, Cupcakes oder Cookies, die ein eindrucksvolles Ensemble auf dem "Sweet Table" darstellen sollen. In der zweiten Runde gilt es, den Tisch optisch durch acht exakt kleine Törtchen, sogenannten "Petits Fours", zu verfeinern, bis im großen Finale eine dreistöckige Hochzeitstorte das Bild als Highlight vervollständigt.

