Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Emotionen, Leidenschaft und Katastrophen im großen Finale

SAT.1Staffel 7Folge 8vom 20.10.2019
Emotionen, Leidenschaft und Katastrophen im großen Finale

Emotionen, Leidenschaft und Katastrophen im großen FinaleJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 8: Emotionen, Leidenschaft und Katastrophen im großen Finale

101 Min.Folge vom 20.10.2019Ab 6

Finale bei "Das große Backen" - drei Hobbybäcker kämpfen um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro. Und das erwartet sie: In der ersten Aufgabe müssen sie einen "Sweet Table" in Form von Nuss-Törtchen aus dreierlei Variationen einer Nuss kreieren. Im zweiten Teil geht es an eine "Buttercreme-Torte Petite Jolie", deren Farbverlauf entscheidend sein wird, bis es am Ende heißt: Wer backt sich mit einem "Chandelier Wedding Cake" in die Herzen der Jury?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen