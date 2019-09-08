Zwischen Kreativität und PerfektionJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 2: Zwischen Kreativität und Perfektion
105 Min.Folge vom 08.09.2019Ab 6
In der ersten Aufgabe soll die Jury mit spannenden Brotkreationen in Partylaune versetzt werden. Die Technische Prüfung wird für die neun Kandidaten hingegen eine schokoladige Wiener Angelegenheit. Christian Hümbs wünscht sich eine waschechte Sachertorte. In der Highlight-Aufgabe werden die Hobbybäcker zu backenden Schneidern und kreieren Enie ein schmackhaftes Outfit in stehender Torsoform.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick