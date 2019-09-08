Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Zwischen Kreativität und Perfektion

SAT.1Staffel 7Folge 2vom 08.09.2019
Zwischen Kreativität und Perfektion

Das große Backen

Folge 2: Zwischen Kreativität und Perfektion

105 Min.Folge vom 08.09.2019Ab 6

In der ersten Aufgabe soll die Jury mit spannenden Brotkreationen in Partylaune versetzt werden. Die Technische Prüfung wird für die neun Kandidaten hingegen eine schokoladige Wiener Angelegenheit. Christian Hümbs wünscht sich eine waschechte Sachertorte. In der Highlight-Aufgabe werden die Hobbybäcker zu backenden Schneidern und kreieren Enie ein schmackhaftes Outfit in stehender Torsoform.

