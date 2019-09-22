Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 4vom 22.09.2019
106 Min.Folge vom 22.09.2019Ab 6

Die erste Aufgabe hat es in sich: Der "Poke Cake" hat Löcher, die nach dem Backen in die Böden eingedrückt werden. Darin sollen sich gleichmäßig platziert schmackhafte Füllungen verbergen. Die Technische Prüfung führt die Hobbybäcker nach Japan. Christian Hümbs bestellt sich "Schwamm-Schnitten", ein Kuchen, der im Wasserbad gegart wird. In der finalen Aufgabe wagen sich die Kandidaten an 3D-Torten zum Thema "Bauwerke rund um die Welt".

