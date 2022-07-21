Folge 3: Neue Grenzerfahrungen und alte GewohnheitenJetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 3: Folge 3: Neue Grenzerfahrungen und alte Gewohnheiten
112 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12
Noch neun Promis dürfen im Camp für ihre Taten büßen. Dabei kommen sie an ihre Grenzen, doch wer kann diese überwinden? Vielleicht Carina und Calvin, die von Olivia Jones in die Runde der Schande zitiert werden? Wie reagieren sie, wenn sie mit ihrem eigenen Fehlverhalten konfrontiert werden?
