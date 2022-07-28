Folge 4: Schadenfrohe Promis und ein tränenreiches GeständnisJetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 4: Folge 4: Schadenfrohe Promis und ein tränenreiches Geständnis
110 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 12
Noch acht büßende Promis haben die Chance über sich hinauszuwachsen und am Ende 50.000 Euro zu gewinnen. Wer schafft es eine Runde weiter? Und wie schlagen sich Simex und Elena Miras bei Olivia Jones in der "Runde der Schande"?
