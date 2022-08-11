Folge 6: Die zweite Schlammschlacht und das große FinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 6: Folge 6: Die zweite Schlammschlacht und das große Finale
93 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 12
Elena Miras, Calvin Kleinen, Daniele Negroni, Carina Spack, Simex, Daniel Köllerer und Ennesto Monté haben gebüßt und gekämpft– und damit haben sie immer noch die Chance auf 50.000 Euro. Wer zeigt im Finale am meisten Nervenstärke und gewinnt das Geld?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick