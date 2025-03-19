Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

Wenn es in der Backstube sauer und schaurig wird …

SAT.1Staffel 9Folge 5vom 19.03.2025
Wenn es in der Backstube sauer und schaurig wird …

Das große Promibacken

Folge 5: Wenn es in der Backstube sauer und schaurig wird …

116 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 6

In der ersten Wochenaufgabe spielen die Promis aromatisch mit dem Thema Säure. Diese soll durch Obst wie Limette, Zitrone, Maracuja, Yuzu oder grüner Apfel umgesetzt werden. Die Technische Prüfung entführt mit dem Brot-Schiffchen "Khachapuri" auf eine geschmackliche Reise nach Georgien. Unter dem Motto "Schaurig schöne Geschichten" kreieren die Promis Torten, die von Gruselgeschichten inspiriert sind. Wer kann die Jury in seinen Bann backen?

