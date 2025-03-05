Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promibacken

Vegane Gebäcke und Nervenzusammenbrüche

SAT.1Staffel 9Folge 3vom 05.03.2025
Vegane Gebäcke und Nervenzusammenbrüche

Vegane Gebäcke und NervenzusammenbrücheJetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 3: Vegane Gebäcke und Nervenzusammenbrüche

117 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 6

Die dritte Woche startet mit altbekannten Gebäck-Klassikern: Die Torten oder Kuchen sollen jedoch komplett vegan gebacken sein. Ob Donauwelle, Schwarzwälder-Kirsch-Torte oder Bienenstich - tierische Milch, Butter oder Eier sind in dieser Aufgabe nicht erwünscht. Weiter geht es mit der Technischen Prüfung: Punschkrapfen. Nur wer sechs akkurate und gut abgeschmeckte Würfel präsentiert, kann die Jury überzeugen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promibacken
SAT.1
Das große Promibacken

Das große Promibacken

Alle 9 Staffeln und Folgen