Feste feiern, wie sie fallen und dafür backen!Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 2: Feste feiern, wie sie fallen und dafür backen!
119 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 6
Die zweite Woche startet salzig: In der Challenge "Herzhaftes Pull Apart Bread" soll ein Zupfbrot mit einer leckeren Füllung gebacken werden. Bei der Ausdekorierung und Zusammensetzung ist Kreativität gefragt. In der Technischen Prüfung backen die Promis eine Apfelrosen-Tarte. Nur wer eine elegante Tarte herstellt, kann die Jury überzeugen. In der letzten Wochenaufgabe backen die Promis 3D- oder Motivtorten, die sich ihren liebsten Anlässen zu Feiern widmen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick