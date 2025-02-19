Neue Staffel, neue Promis und kreative BackversucheJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 1: Neue Staffel, neue Promis und kreative Backversuche
119 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 6
Zum Auftakt der Staffel dürfen die Prominenten ihr Lieblingsrezept backen. Die süßen oder salzigen Kreationen sollen nicht nur die Jury überzeugen, sondern auch einen Einblick in den persönlichen Geschmack der Teilnehmer geben. In der ersten technischen Prüfung soll eine Baumkuchen-Torte in eine moderne Variante umgewandelt werden. Außerdem sollen die Promis durch 3D- oder Motivtorten ihre Berufe, Hobbys oder Leidenschaften darstellen. Wer kann sein Talent unter Beweis stellen?
