Das große Promibacken

Neue Staffel, neue Promis und kreative Backversuche

SAT.1Staffel 9Folge 1vom 19.02.2025
Neue Staffel, neue Promis und kreative Backversuche

Neue Staffel, neue Promis und kreative BackversucheJetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 1: Neue Staffel, neue Promis und kreative Backversuche

119 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 6

Zum Auftakt der Staffel dürfen die Prominenten ihr Lieblingsrezept backen. Die süßen oder salzigen Kreationen sollen nicht nur die Jury überzeugen, sondern auch einen Einblick in den persönlichen Geschmack der Teilnehmer geben. In der ersten technischen Prüfung soll eine Baumkuchen-Torte in eine moderne Variante umgewandelt werden. Außerdem sollen die Promis durch 3D- oder Motivtorten ihre Berufe, Hobbys oder Leidenschaften darstellen. Wer kann sein Talent unter Beweis stellen?

