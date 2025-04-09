Glanz und Gloria im Finale?Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 8: Glanz und Gloria im Finale?
115 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 6
Pünktlich zum Finale tischen die verbliebenen Promis der Jury schimmernde Prachtstücke auf. In der ersten Aufgabe sind spiegelnde Schönheiten gefragt - Kleingebäcke, die durch eine schillernde Glasur bestechen sollen. In der finalen technischen Prüfung wünscht sich Betty schicke Schnitten. Am Ende sollen elegante Häppchen aus Mürbteig- und Rote-Beete-Boden mit Kirsch-Gel und einer Sahnecreme in einer akkuraten Anordnung auf der Tortenplatte stehen.
