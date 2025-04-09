Zum Inhalt springenBarrierefrei
Glanz und Gloria im Finale?

SAT.1Staffel 9Folge 8vom 09.04.2025
Folge 8: Glanz und Gloria im Finale?

115 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 6

Pünktlich zum Finale tischen die verbliebenen Promis der Jury schimmernde Prachtstücke auf. In der ersten Aufgabe sind spiegelnde Schönheiten gefragt - Kleingebäcke, die durch eine schillernde Glasur bestechen sollen. In der finalen technischen Prüfung wünscht sich Betty schicke Schnitten. Am Ende sollen elegante Häppchen aus Mürbteig- und Rote-Beete-Boden mit Kirsch-Gel und einer Sahnecreme in einer akkuraten Anordnung auf der Tortenplatte stehen.

