Es wird wieder gebacken: Wer meistert die farbige Schachbrett-Torte?
Das große Promibacken
Folge 1: Es wird wieder gebacken: Wer meistert die farbige Schachbrett-Torte?
131 Min.Folge vom 13.02.2019Ab 6
Als Auftakt steht eine farbige Schachbrett-Torte auf dem Plan. Präzision, Fingerspitzengefühl und Logik sind hier gefragt. Das Highlight folgt zum Schluss mit der "Visitenkarte". Jeder der prominenten Hobbybäcker kann hier zeigen, was ihn ausmacht und wie er mit Geschmäckern umgeht. Für einen der Prominenten lauert das Aus im Rennen um Geld für sein Herzensprojekt, die anderen bleiben weiter am Ball und rücken 10.000 Euro für einen wohltätigen Zweck einen Schritt näher.
