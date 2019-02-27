Ein Rezept aus der Heimat Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 3: Ein Rezept aus der Heimat
130 Min.Folge vom 27.02.2019Ab 6
Diesmal nehmen uns die prominenten Hobbybäcker kulinarisch mit zu sich nach Hause. In der ersten Aufgabe präsentieren sie uns ein Rezept aus ihrer Heimat. In der Technischen Prüfung werden dann die Farben herausgeholt und auf einen Biskuit gepackt. Die Promis sollen einen "Deco Roll Cake" mit aufwändiger Verzierung herstellen. Bei der letzten Aufgabe dieser Woche müssen die Kandidaten ein ruhiges Händchen beweisen. Die Jury wünscht sich einen farbenfrohen "Macaron-Garten".
