Frühlingsgefühle im HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 5: Frühlingsgefühle im Halbfinale
113 Min.Folge vom 13.03.2019Ab 6
In Woche 5 müssen die prominenten Hobbybäcker noch einmal alles geben, schließlich geht es um den Einzug ins Finale. Bei der Technischen Prüfung müssen die Promibäcker die Jury regelrecht um den Finger wickeln - mit "Schillerlocken". Als Highlight wird eine "Croque-en-Bouche" gewünscht, ein französischer Windbeutelturm. Nur wer hier glänzen kann, hat eine Chance auf eine Teilnahme im Finale.
