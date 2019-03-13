Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promibacken

Frühlingsgefühle im Halbfinale

SAT.1Staffel 3Folge 5vom 13.03.2019
Frühlingsgefühle im Halbfinale

Frühlingsgefühle im HalbfinaleJetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 5: Frühlingsgefühle im Halbfinale

113 Min.Folge vom 13.03.2019Ab 6

In Woche 5 müssen die prominenten Hobbybäcker noch einmal alles geben, schließlich geht es um den Einzug ins Finale. Bei der Technischen Prüfung müssen die Promibäcker die Jury regelrecht um den Finger wickeln - mit "Schillerlocken". Als Highlight wird eine "Croque-en-Bouche" gewünscht, ein französischer Windbeutelturm. Nur wer hier glänzen kann, hat eine Chance auf eine Teilnahme im Finale.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promibacken
SAT.1
Das große Promibacken

Das große Promibacken

Alle 9 Staffeln und Folgen