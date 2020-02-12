Der große Wettkampf in der Backstube beginntJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 1: Der große Wettkampf in der Backstube beginnt
116 Min.Folge vom 12.02.2020Ab 6
Als Warm-Up sollen die prominenten Hobbybäcker mit ihrem Lieblingsrezept etwas über sich erzählen, bevor in der Technischen Prüfung ein französischer Klassiker zum Besten gegeben werden soll: die "Tarte Tatin" - ein Apfelkuchen, der "über Kopf" gebacken und anschließend gestürzt wird. Das Show-Highlight ist die gebackene "Visitenkarte". Hier sollen die Promis eine ganz persönliche Seite von sich in einer Motivtorte verewigen. Wer wird die Jury überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick