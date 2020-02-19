Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

Märchenhafte Backkünste und herzhafte Begegnungen

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 19.02.2020
116 Min.Folge vom 19.02.2020Ab 6

Sieben prominente Hobbybäcker starten mit einer "herzhaften Quiche" in die nächste Runde des Backwettbewerbs. Für die Technische Prüfung wünscht sich Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt einen "Mohnstriezel", bevor in der dritten Runde unsere Hobbybäcker in Kindheitserinnerungen schwelgen und zum Thema "Märchenstunde" eine Torte mit märchenhaften Design kreieren dürfen. Wer punktet nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich?

