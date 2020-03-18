Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 6vom 18.03.2020
116 Min.Folge vom 18.03.2020Ab 6

Ins Finale starten die verbliebenen Promi-Hobbybäcker mit einer "Baiser-Torte". Die Jury wünscht sich Elegantes und Außergewöhnliches. "Ruby Religieuse" nennt sich die Aufgabe der Technischen Prüfung, hinter der sich ein komplizierter Brandteig, temperierte "Ruby-Schokolade" und absolute Präzision in der Präsentation verbergen. Der große Show-Down steht unter dem Motto "Glanzstück: Metallic-Torte". Wer liefert eine zweistöckige Meistertorte ab und wird Promi-Hobbybäcker 2020?

SAT.1
