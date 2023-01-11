Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

An die Backschüsseln, fertig, los! Das Promibacken steht in den Startlöchern

SAT.1Staffel 7Folge 1vom 11.01.2023
An die Backschüsseln, fertig, los! Das Promibacken steht in den Startlöchern

Das große Promibacken

Folge 1: An die Backschüsseln, fertig, los! Das Promibacken steht in den Startlöchern

123 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 6

Jede Sendung besteht aus drei Backherausforderungen: Zum Warm-up stellen die Promis in der ersten Folge traditionell ihr Lieblingsrezept vor. In der Technischen Prüfung müssen süße Omelettes aus fluffigem Biskuit hergestellt werden. Die "gebackene Visitenkarten" in Form einer 3D- oder Motiv-Torte ist das Show-Highlight der prominenten Hobbybäcker:innen. Wer am Ende jeder Folge die Show verlassen muss, entscheiden die Juroren nach der Punktevergabe.

