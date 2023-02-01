Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aromatische Kräuter und Traumberufe aus Kindertagen in der Backstube

SAT.1Staffel 7Folge 4vom 01.02.2023
122 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 6

Ob Thymian, Basilikum, Lavendel oder Rosmarin - ein aromatisches Kraut wird zum Star der ersten Aufgabe. In der Technischen Prüfung "Millionaire's Shortbread" wird dem recht einfachen Plätzchen üppiges Karamell und Schokolade hinzugefügt. Die größte Hürde ist das gekochte Karamell, das schnittfest sein und doch geschmeidig bleiben muss. Zum Abschluss eine Highlight-Challenge voller Emotionen! Es geht um Traumberufe aus Kindertagen - verewigt in einer Motiv- oder 3D-Torte.

