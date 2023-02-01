Aromatische Kräuter und Traumberufe aus Kindertagen in der BackstubeJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 4: Aromatische Kräuter und Traumberufe aus Kindertagen in der Backstube
122 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 6
Ob Thymian, Basilikum, Lavendel oder Rosmarin - ein aromatisches Kraut wird zum Star der ersten Aufgabe. In der Technischen Prüfung "Millionaire's Shortbread" wird dem recht einfachen Plätzchen üppiges Karamell und Schokolade hinzugefügt. Die größte Hürde ist das gekochte Karamell, das schnittfest sein und doch geschmeidig bleiben muss. Zum Abschluss eine Highlight-Challenge voller Emotionen! Es geht um Traumberufe aus Kindertagen - verewigt in einer Motiv- oder 3D-Torte.
