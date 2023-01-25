Das Revival des Gugelhupfs und die edle Umsetzung des RüeblikuchensJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 3: Das Revival des Gugelhupfs und die edle Umsetzung des Rüeblikuchens
123 Min.Folge vom 25.01.2023Ab 6
In Woche drei erlebt der Gugelhupf ein modernes Revival. Der beliebte Napfkuchen schlüpft durch kreative Backformen in völlig neue Looks! In Christians Technischer Prüfung wird anschließend der rustikale Rüeblikuchen zur edlen Patisserie-Schnitte. Die größte Schwierigkeit liegt dabei beim exakten Schichten. Und in der Highlight-Aufgabe dürfen die prominenten Kandidat:innen schließlich ihre Torte selbst anschneiden - und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick