Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promibacken

Das Revival des Gugelhupfs und die edle Umsetzung des Rüeblikuchens

SAT.1Staffel 7Folge 3vom 25.01.2023
Das Revival des Gugelhupfs und die edle Umsetzung des Rüeblikuchens

Das Revival des Gugelhupfs und die edle Umsetzung des RüeblikuchensJetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 3: Das Revival des Gugelhupfs und die edle Umsetzung des Rüeblikuchens

123 Min.Folge vom 25.01.2023Ab 6

In Woche drei erlebt der Gugelhupf ein modernes Revival. Der beliebte Napfkuchen schlüpft durch kreative Backformen in völlig neue Looks! In Christians Technischer Prüfung wird anschließend der rustikale Rüeblikuchen zur edlen Patisserie-Schnitte. Die größte Schwierigkeit liegt dabei beim exakten Schichten. Und in der Highlight-Aufgabe dürfen die prominenten Kandidat:innen schließlich ihre Torte selbst anschneiden - und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promibacken
SAT.1
Das große Promibacken

Das große Promibacken

Alle 9 Staffeln und Folgen