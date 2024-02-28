Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 3vom 28.02.2024
Folge 3: Salziges Süßgebäck, leckere Kombinationen und XXL-Pralinen

120 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 6

Die sechs Promi-Kandidat:innen starten diesmal mit herzhaft gefüllten Kleingebäcken, die auf den ersten Blick wie süße Klassiker daherkommen. Vom Franzbrötchen mit Shiitake-Füllung bis zur Schnittlauch-Hefeschnecke ist für jeden Geschmack etwas dabei. In der technischen Prüfung erwartet Christian Hümbs den perfekten "Cronut" - eine Mischung aus Croissant und Donut. Zum krönenden Abschluss versuchen sich die Promis mit pompösen XXL-Pralinen, gegenseitig die Show zu stehlen.

