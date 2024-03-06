Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 4vom 06.03.2024
120 Min.Folge vom 06.03.2024Ab 6

Die Promis stehen wieder vor spannenden Herausforderungen: Zuerst gilt es, mit "Travelcakes" dem traditionellen Rührkuchen einen frischen, innovativen Twist zu verleihen. Danach sorgt die kunstvolle Version der österreichischen "Malakoff-Torte" für spürbare Verzweiflung. Als abschließendes Highlight muss eine "Cookie-Etagere" kreiert werden. Welche der dreistöckigen Kekskonstruktionen wird den Gesetzen der Physik trotzen können, und welche wird zusammenbrechen?

