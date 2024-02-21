"Meine Erwartungen diese Woche: überleben, überleben, überleben!"Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 2: "Meine Erwartungen diese Woche: überleben, überleben, überleben!"
120 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 6
Achtung! In der zweiten Folge von "Das große Promibacken" wird Präzision großgeschrieben, denn Betty misst bei der technischen Prüfung auf den Millimeter genau nach. Da kommt der ein oder andere Promi schonmal ins Schwitzen. Wer schafft es, seine exotische Lieblingsnuss in eine verführerische Kuchenkreation zu verwandeln? Und wer kreiert eine Torte, die einem kunterbunten Comic-Meisterwerk gleicht und verbindet dabei Kreativität mit Genauigkeit?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick