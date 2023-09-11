Romina, beste Freundin von Kiko: Die perfekte Date-Hilfe Jetzt kostenlos streamen
Date My Best Friend
Folge 2: Romina, beste Freundin von Kiko: Die perfekte Date-Hilfe
11 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 12
Romina glaubt, Kiko's Liebesleben optimieren zu können. Beim Speed Dating sucht sie für ihn drei temperamentvolle und nicht zu anhängliche Kandidaten aus. Paolo, Chris und Luca zeigen beim Flaschendrehen ihr Können. Doch reicht das für ein Date mit Kiko?
