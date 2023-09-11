Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 11.09.2023
11 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 12

Romina glaubt, Kiko's Liebesleben optimieren zu können. Beim Speed Dating sucht sie für ihn drei temperamentvolle und nicht zu anhängliche Kandidaten aus. Paolo, Chris und Luca zeigen beim Flaschendrehen ihr Können. Doch reicht das für ein Date mit Kiko?

