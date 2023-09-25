Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marit greift Freund Dustin bei der Date-Suche unter die Arme

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 25.09.2023
11 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 12

Marit, Dustins beste Freundin, eilt zur Hilfe bei der Date-Suche! Beim "Speed Dating" setzen sich Tanja, Lisa und Lea durch. Das Problem: Tanja findet ihn süß, aber klein, Lisa ist unsicher und Lea zögert, weil er ferngesteuert ist. Kommt es zu einem Date?

ProSieben
