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Date My Best Friend

Findet Luca das perfekte Date für seine beste Freundin Venance?

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 04.09.2023
Findet Luca das perfekte Date für seine beste Freundin Venance?

Findet Luca das perfekte Date für seine beste Freundin Venance?Jetzt kostenlos streamen

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Folge 1: Findet Luca das perfekte Date für seine beste Freundin Venance?

11 Min.Folge vom 04.09.2023Ab 12

Tänzerin Venance hat sich auf das Abenteuer eingelassen, sich von ihrem besten Freund Luca für ihre Dates fernsteuern zu lassen. Da Luca Venances Red Flags genau kennt, beweist er im «Speed Dating» ein gutes Händchen. Oder sieht Venance das anders?

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