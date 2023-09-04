Findet Luca das perfekte Date für seine beste Freundin Venance?Jetzt kostenlos streamen
Date My Best Friend
Folge 1: Findet Luca das perfekte Date für seine beste Freundin Venance?
11 Min.Folge vom 04.09.2023Ab 12
Tänzerin Venance hat sich auf das Abenteuer eingelassen, sich von ihrem besten Freund Luca für ihre Dates fernsteuern zu lassen. Da Luca Venances Red Flags genau kennt, beweist er im «Speed Dating» ein gutes Händchen. Oder sieht Venance das anders?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick