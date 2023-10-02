Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Date My Best Friend

Luana auf der Suche nach einem Match: Best Friend Nikolai hilft aus

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 02.10.2023
Luana auf der Suche nach einem Match: Best Friend Nikolai hilft aus

Luana auf der Suche nach einem Match: Best Friend Nikolai hilft ausJetzt kostenlos streamen

Date My Best Friend

Folge 5: Luana auf der Suche nach einem Match: Best Friend Nikolai hilft aus

11 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 12

Luana erhofft sich bei den Dates Unterstützung von ihrem Kindheitsfreund Nikolai. Beim Flaschendrehen entscheiden sie über ihre Matches – mit Challenges wie Sprüngen, Rap und Offenbarungen. Ob sie sich davon beeindrucken lassen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Date My Best Friend
ProSieben
Date My Best Friend

Date My Best Friend

Alle 1 Staffeln und Folgen