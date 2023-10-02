Luana auf der Suche nach einem Match: Best Friend Nikolai hilft ausJetzt kostenlos streamen
Date My Best Friend
Folge 5: Luana auf der Suche nach einem Match: Best Friend Nikolai hilft aus
11 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 12
Luana erhofft sich bei den Dates Unterstützung von ihrem Kindheitsfreund Nikolai. Beim Flaschendrehen entscheiden sie über ihre Matches – mit Challenges wie Sprüngen, Rap und Offenbarungen. Ob sie sich davon beeindrucken lassen?
