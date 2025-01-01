Deadbeat
Folge 10: Der Finger von Sue
23 Min.Ab 12
Eigentlich will Kevin nie wieder etwas mit Geistern zu tun haben. Doch seine Suche nach einem anderen Job ist ein echter Reinfall. Da kommt es ihm recht, dass ein besonderer Geist Hilfe braucht: Sue, die bei Kevins letztem Auftrag in der U-Bahn tief unter der Erde von einem bösartigen Gespenst umgebracht wurde. Die Ex-Assistentin von Kevins Konkurrentin Camomile bittet ihn, die Überreste ihres Körpers zusammenzusuchen. Nur so kann ihr Traum einer Seebestattung wahr werden ...
