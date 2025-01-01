Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deadbeat

Kleine Sünden

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 2
Kleine Sünden

Kleine SündenJetzt kostenlos streamen

Deadbeat

Folge 2: Kleine Sünden

22 Min.Ab 12

Kevin macht sich auf die Suche nach dem Magen von Hiro Tamagachi. Zu Lebzeiten war der Mann ein legendärer Champion im Hot-Dog-Wettessen. Nur wenn sein Magen noch einmal den Erzrivalen Johnny Praline besiegt, kann Tamagachi seinen Frieden finden. Ein komplizierter Auftrag: Als Kevin das Organ findet, muss er feststellen, dass es einem Juden transplantiert wurde - der kein Schweinefleisch isst und deshalb um Hot Dogs einen großen Bogen macht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Deadbeat
MOVIESPHERE
Deadbeat

Deadbeat

Alle 3 Staffeln und Folgen