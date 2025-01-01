Deadbeat
Folge 4: Spuk im Comedy-Club
21 Min.Ab 12
Kevin wird zu einer Stand-up-Comedy-Bühne gerufen. Dort geht ein Geist um! Kevin soll ihn vertreiben - doch das erweist sich als zähe Angelegenheit. Denn Störenfried Buddy ist ein ehemaliger Comedian, der so sehr an seinem Job hängt, dass er auch nach dem Tod unbedingt weiter auftreten will. Irgendwann kommt Kevin dann aber eine Idee, wie er Buddy seine Begeisterung für die Bühne austreiben kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick