Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deadbeat

Der Bandwurm

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 5
Der Bandwurm

Der BandwurmJetzt kostenlos streamen

Deadbeat

Folge 5: Der Bandwurm

22 Min.Ab 12

In einem Mode-Geschäft geht der Geist der ehemaligen Verkäuferin Alice um. Deren größter Wunsch war es, Model zu werden. Auf dem Weg dahin kostetet sie eine Bandwurm-Diät das Leben. Auch nach dem Tod verfolgt Alice ihr Schlankheitswahn: Auf allen verbliebenen Fotos findet sie sich hässlich, und das lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Kevin sieht nur einen Weg, wie er Alice erlösen kann: Bewaffnet mit einer Schaufel macht er sich auf den Weg zum Friedhof.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Deadbeat
MOVIESPHERE
Deadbeat

Deadbeat

Alle 3 Staffeln und Folgen