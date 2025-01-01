Deadbeat
Folge 5: Der Bandwurm
22 Min.Ab 12
In einem Mode-Geschäft geht der Geist der ehemaligen Verkäuferin Alice um. Deren größter Wunsch war es, Model zu werden. Auf dem Weg dahin kostetet sie eine Bandwurm-Diät das Leben. Auch nach dem Tod verfolgt Alice ihr Schlankheitswahn: Auf allen verbliebenen Fotos findet sie sich hässlich, und das lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Kevin sieht nur einen Weg, wie er Alice erlösen kann: Bewaffnet mit einer Schaufel macht er sich auf den Weg zum Friedhof.
