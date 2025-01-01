Deadbeat
Folge 9: Geisterbahn
21 Min.Ab 12
Der Bürgermeister von New York bittet Kevin, auf der Baustelle für eine neue U-Bahn-Linie nach dem Rechten zu sehen. Dort passieren unerklärliche Dinge. Und tatsächlich: In den Tunneln spürt Kevin den Geist Mikey auf. Leider hat Kevin keine Ahnung, wie er ihn austreiben soll, denn Mikey sieht überhaupt nicht ein, dass er tot ist. Als Kevins Konkurrentin Camomile daraufhin versucht, den Auftrag an sich zu reißen, fordert Kevin sie zu einem Duell heraus. Ob das eine gute Idee ist?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick