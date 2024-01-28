Achterbahnfahrt der Gefühle bei IsmaelJetzt kostenlos streamen
Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt
Folge 4: Achterbahnfahrt der Gefühle bei Ismael
111 Min.Folge vom 28.01.2024Ab 6
Der gebürtige Spanier Ismael sucht die Liebe seines Lebens. Können Janine Kunze, Thomas Hermanns, Susan Sideropoulos, Marijke Amado, Tina Ruland und Regina Halmich Ismaels Traumfrau finden? Die Prominenten schlagen ihm drei potenzielle Matches vor. Wer kann Ismaels inneres Feuer entfachen? Welches Promi-Duo wirft den richtigen Single in den Ring? Und für wen entscheidet sich Ismael am Ende?
