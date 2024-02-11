Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt

Ein Prinz für Patrick

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 11.02.2024
Ein Prinz für Patrick

Ein Prinz für PatrickJetzt kostenlos streamen

Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt

Folge 6: Ein Prinz für Patrick

114 Min.Folge vom 11.02.2024Ab 6

Liebe auf den ersten Blick? Der 39-jährige Patrick sucht mit der Hilfe von Janine Kunze, Thomas Hermann, Susan Sideropoulos, Marijke Amado, Natascha Ochsenknecht und Bärbel Wierichs den perfekten Mann für sich. Die Prominenten schlagen ihm drei potenzielle Matches vor. Welcher Mann bringt Patrick ins Schwitzen? Welches Promi-Duo findet den Mann seiner Träume? Und vor allem: Für wen entscheidet sich Patrick am Ende?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt
SAT.1
Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt

Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt

Alle 1 Staffeln und Folgen