Harter Wettkampf bei der Suche nach Moritz' Traumfrau

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 14.01.2024
111 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 6

Moritz sucht seine Herzensdame fürs Leben. Der 37-Jährige ist ein Weltenbummler und möchte von Janine Kunze, Thomas Hermanns, Susan Sideropoulos, Marijke Amado, Gülcan Kamps und Sila Sahin auf eine Liebesreise mitgenommen werden. Die Prominenten schlagen ihm drei potenzielle Matches vor. Bei welchem Single fängt Moritz schon mit dem Koffer packen an? Welche Promis sind die besten Reiseplaner:innen? Und für welchen Single entscheidet sich Moritz am Ende?

