Man ist nie zu alt für die Liebe: Karl-Heinz sucht die perfekte Frau
Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt
Folge 3: Man ist nie zu alt für die Liebe: Karl-Heinz sucht die perfekte Frau
104 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 6
Für die große Liebe ist es nie zu spät. Best-Ager Karl-Heinz versucht mit der Hilfe von Janine Kunze, Thomas Hermanns, Susan Sideropoulos, Marijke Amado, Patrick Lindner und Peter Schäfer sein Liebesglück zu finden. Die Prominenten schlagen ihm drei potenzielle Matches vor. Welcher Single bringt Karl-Heinz' Blut in Wallung? Welches Promi-Duo findet seine neue Herzensdame? Und vor allem: Für welchen Single entscheidet sich Karl-Heinz am Ende?
