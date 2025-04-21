Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 4Folge 1vom 21.04.2025
60 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Der geruhsame Sonntagnachmittag des Ehepaars Dobling wird vom Telefon gestört. Ein Arbeitskollege aus dem Großmarkt bittet Armin Dobling zu einem Treffen. Mit der Erklärung, "Wir haben da ein Problem in der Firma", verabschiedet er sich von seiner Frau Inge und fährt mit dem Wagen davon. Einige Zeit später wird eine mit Luftaufnahmen beschäftigte Fotografin vom Flugzeug aus Zeuge wie ein Mann in einer Kiesgrube zu Tode gehetzt, erschossen und abtransportiert wird. Die Vergrößerung der von ihr in rascher Folge fotografierten Bilder erlauben der Polizei erstmalig die fast lückenlose Rekonstruktion eines Verbrechens. Wenn auch die Unschärfe der Fotos die Gesichter nicht identifizieren läßt, das Nummernschild des Tatfahrzeugs läßt keinen Zweifel zu.

